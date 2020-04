Dal Politeama di Tolentino cabaret on line con #iorestoacasa

Lo spettacolo non si ferma ma va online, sono tante le performance e gli streaming trasmessi dai più importanti teatri del mondo e anche il Politeama lancia il progetto Politeama #iorestoacasa per essere sempre vicino alla propria community. Un piccolo aiuto per dare a chi resta a casa alcune occasioni di intrattenimento. Nelle prossime settimane saranno on line altri eventi, di cabaret ma anche di attività diverse legate ai libri, alla cultura e alle performing art, con il contributo delle associazioni che operano al Politeama.

Perché il cabaret – In ogni appuntamento sarà trasmesso uno spettacolo di cabaret andato in scena al Politeama che sarà visibile online sul canale Youtube per 48 ore. È stato scelto il cabaret perché si tratta di un genere di spettacolo che per la sua specificità può essere apprezzato anche dal computer, tanti altri spettacoli dal vivo di altro genere invece non risultano in pieno sul web perché necessitano della visione diretta e dell’interazione con il pubblico.

Il primo spettacolo – A dare il via al progetto “Fattodicoppia” di e con Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci, una produzione Lagrù per la regia di Paolo Figri. L’appuntamento è per venerdì 24 aprile alle ore 21,00. Al seguente link https://youtu.be/LjHpUILeW9k sarà possibile vedere lo spettacolo online all’ora stabilita di venerdì e già da ora impostare il promemoria che avviserà gli spettatori 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

“Fattodicoppia” di Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci è una vera e propria lite tra i due. Sul palco si arrabbiano per tutto e su tutto. Entrambi sono indisposti, insopportabili e terribili l’uno nei confronti dell’altro. Somigliano a due gatti in un garage alle prese con un solo gomitolo di lana. Chi vincerà? Chi riuscirà a conquistare il gioco tanto agognato che poi sarà dimenticato dal vincitore in un angolo? Una escalation di contraddizioni al limite, quasi, del sopportabile. Una miscela di rimorsi, ricordi e finte scuse. Il finale è tutto da scoprire e svela il segreto di un’amicizia che, tra i due attori, dura da tanti anni e va oltre qualsiasi palcoscenico.

Seguiranno altre iniziative che verranno comunicate sui canali social del Politeama e sul sito web www.politeama.org

22 aprile 2020