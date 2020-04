Alla “Macelleria del Borgo” la porchetta profuma e vi aspetta

Messaggio promozionale – Portano i guanti, sul volto indossano la mascherina che li rende (quasi) irriconoscibili ma sono sempre loro, Alfredo e Paolo, e nella loro bottega sempre e solo prodotti controllati per la gran parte di provenienza locale. Pazienza se tocca prendere il biglietto fuori dal negozio fare la fila in attesa di poter entrare: è per la sicurezza di tutti nel tempo del Covid19.

Non vi piace attendere? Allora per il 25 Aprile o per il 1° Maggio potete chiamarli per gli ordini ai seguenti numeri 0733 499370 – cell. 3247791579 o tramite whatsapp e ricevere i prodotti direttamente a casa vostra.

Alla “Macelleria del Borgo” la porchetta vi aspetta e con essa spiedini, salsicce, salumi, formaggi, carni e tante altre prelibatezze ancora.

23 aprile 2020