Battere la burocrazia cambiando l’assetto del Paese

Abbiamo lasciato da pochi mesi un paese in grande crisi economica, una grande disoccupazione, molti giovani che lasciavano l’Italia per cercare lavoro all’estero, e molto altro di negativo, ma è caduto sul bagnato un nuovo e terribile uragano come il Coronavirus che ci fa tanta paura e ha sconvolto le vite di tutti noi: dopo questa pandemia spero che questa classe dirigente faccia di tutto perché nulla sia come prima.

I provvedimenti che hanno obbligato una parte di popolo a rimanere a casa sono giusti, ma questi “sacrifici” dovranno servire a cambiare veramente le cose, a far ripartire la nostra economia, altrimenti i ricchi diventeranno più ricchi e i poveri e gli emarginati sempre più poveri.

In tempi migliori si faranno indagini su come è stata trattata l’emergenza e motivi per i quali un paese già debole economicamente paga il crollo del proprio Pil, perché la disoccupazione è aumentata al 12,50% e perché si fanno distiguo quando l’Europa senza condizioni, ci offre prestiti a tassi vantaggiosi e lunghissimi nel tempo in particolare per le opere e le strutture sanitarie.

Anziani lasciati morire da soli – La Magistratura ha aperto in piena pandemia fascicoli in tutta Italia per i vari “ricoveri” per vecchi; ciò è giustificato dalle denunce provenienti dalle Rsa (residenze per anziani, nelle quali si riteneva che gli ospiti fossero più protetti). Sono indagini per procurata epidemia e delitto colposo, ma la cosa più grave di questo reato è che gli anziani, i vecchi, non siano stati considerati persone, ma uno strumento da rottamare, siano stati soli e in solitudine senza conforto nel momento di morire: l’odio, l’indifferenza, sono “virus” peggiori del corona e ammorbano le coscienze, e non hanno portato rispetto neppure agli anziani, che nella “ruota” della vita hanno avuto il torto di nascere prima: questo è il sintomo che non tutto era come si raccontava, non era oro tutto ciò che riluceva, tanta, troppa era la polvere sotto il tappeto.

Gli anziani hanno dato il loro amore, hanno trasmesso la cronaca-storia che conoscevano, perché trattarli come esseri inutili e lasciarli isolati in territori, pure terremotati, che il più delle volte sono rimasti senza servizi sanitari?

Mi rendo conto che questa è una situazione eccezionale e imprevedibile, ma proprio per questo è giusto dire agli Italiani quale futuro spetta loro!

In lotta contro la pandemia – La lotta dell’intero Paese contro un invisibile e pericoloso nemico è stata ingaggiata e sicuramente non si fermerà, ma non chiamatela guerra perché chi l’ha vissuta sa che porta con se morte (milioni di morti) e distruzioni: le guerre si ricordano, mentre le calamità naturali, sono circostritte in determinati territori, forse in futuro si dimenticherà anche questa epidemia, come abbiamo dimenticato la peste, il colera, la spagnola, la sars. Le guerre pur tremende finiscono, le epidemie no!

Burocrazia colpevole – Sono anni che la nostra macchina pubblica funziona male, e la “politica” dice, ancora una volta, che snellirà i procedimenti: speriamo, ma non credo più, da tempo, alla favola del lupo. Ora, pur con ritardi colpevoli, pare che una iniezione di liquidità per l’emergenza giungerà a destinazione, ma rimane sempre l’incognita “burocrazia” nata dalla sovrapposizione di stati, da quelli preunitari all’attuale, che condiziona la politica sia di sinistra che di destra.

La burocrazia non si batte con una nuova legge (ne abbiamo già troppe di leggi che permettono di rendere inefficaci o ritardare i provvedimenti della politica), ma cambiando l’assetto istituzionale del Paese: macroregioni, comprensori, servizi nei Comuni – anche quelli piccoli – e nel territorio, definire una volta per tutte un sano federalismo, cancellando le duplicazioni, le strutture napoleoniche.

Giulio Lattanzi

26 aprile 2020