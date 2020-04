Donati dal Caem Scarfiotti due dispositivi multiparametrici

In questa fase di emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid 19, anche il mondo del motorismo storico è attivo nella solidarietà, grazie all’iniziativa promossa da ASI Solidale che vuol stimolare i Club a operare sui loro territori di competenza.

Il club CAEM/Lodovico Scarfiotti si è attivato a favore dell’Associazione Volontari del Soccorso e Pubblica Assistenza di San Ginesio (Macerata) donando due apparecchiature multiparametriche per monitorare i valori vitali dei pazienti trasportati in ambulanza, con la capacità di rilevare uno dei principali sintomi di positività al Coronavirus, oltre a ricevere materiale di consumo e per la sanificazione dei mezzi sanitari.

L’operazione, varata dal Consiglio Direttivo del club CAEM/LodovicoScarfiotti guidato da Roberto Carlorosi, è stata accordata con il presidente dell’Associazione ONLUS Francesco Paletti, il quale nel ringraziare per quanto donato dal club ha sottolineato che le apparecchiature saranno particolarmente utili anche per la futura assistenza.

26 aprile 2020