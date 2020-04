La pandemia che ci sta accompagnando dall’inizio di questo 2020 sta gettando le persone nell’angoscia, per le morti, per l’isolamento, per il timore del contagio. E’ la speranza (spes ultima dea) che ci dona sostegno per superare indenni questa avversità.

La speranza urla

La speranza urla

al cielo vivo

e alla terra nuda:

“Il mio volo non venga cancellato”

Urla.

Mario Monachesi

27 aprile 2020