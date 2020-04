Un pensiero per l’amico e collega Ugo; una scomparsa che lascia un grande vuoto in tutti quelli che lo conoscevano e lo frequentavano come artista. Artista raffinato, geniale e dignitoso, apprezzato e stimato fuori e dentro la sua bella famiglia. “Ora che sei in questo spazio immenso di luce sono certo che con il tuo animo buono ci guarderai e che manderai segnali di speranza”.

Carlo Iacomucci

28 aprile 2020