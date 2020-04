Come si devono smaltire mascherine e guanti dopo l’uso

Mascherine e guanti sono i dispositivi più utilizzati in questo momento nei luoghi pubblici per minimizzare il rischio di contagio. È importante, dopo l’uso, smaltirli in modo corretto per evitare che diventino rifiuti potenzialmente pericolosi. Per disfarsene, seguendo le raccomandazioni fornite dalle autorità competenti e le modalità operative messe a punto dal Cosmari, è opportuno attenersi a delle semplici regole.

In casa – Gettare mascherine, guanti e fazzoletti di carta usati nel sacco giallo dei rifiuti indifferenziati che dovrà poi essere lasciato in strada, davanti la propria abitazione (a Macerata il lunedì mattina, dalle 7:00 alle 9:00 per il consueto ritiro porta a porta da parte del Cosmari).

Utenze produttive e commerciali – Le attività che in questi giorni si preparano a riprendere il proprio lavoro, invece, debbono avere qualche precauzione in più. Le mascherine, i guanti, le tute utilizzati dal personale e la carta da rotoli impiegata per la sanificazione debbono essere gettati in doppi sacchi gialli dell’indifferenziato da inserire a loro volta in un sacco nero spesso, di cui ci si dovrà dotare autonomamente, da chiudere con fascette o nastro adesivo e da lasciare di fronte la propria attività secondo il consueto calendario settimanale. In alternativa, per le attività che sono in possesso dei cassonetti privati per la raccolta dell’indifferenziato, il doppio sacco giallo può essere conferito al loro interno. Per ogni informazione è possibile contattare il Cosmari ai numeri telefonici 0733.203504 oppure 800.640.323.

Utenti positivi al Covid-19 – La gestione dei rifiuti provenienti dai soggetti risultati positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria, invece, segue regole speciali e allo scopo è stato attivato un servizio dedicato.

Ci si appella alla sensibilità dei cittadini per evitare che questa nuova tipologia di rifiuto si trasformi in un nuovo problema da dover gestire e soprattutto s’invita a operare con buon senso civico e a non disperdere in terra mascherine e guanti dopo l’uso.

30 aprile 2020