Macerata, “La Città di Tutti” lancia proposte alla maggioranza

Riceviamo e pubblichiamo una nota dalla lista civica “La Città di Tutti”, rivolta alla maggioranza che amministra la città di Macerata..

Il comunicato stampa – Condivisione, dialogo, flessibilità e coraggio: sono queste le parole chiave che secondo noi servono alla maggioranza in questo periodo a Macerata. L’emergenza Covid sta di nuovo mettendo alla prova la maggioranza che in questi cinque anni ha dovuto affrontare diverse situazioni straordinarie ma siamo fiduciosi che, anche in questo caso, sapremo essere compatti e affidabili. Questa maggioranza è infatti formata da diverse sensibilità e in questo frangente, a nostro avviso, dovrà riformulare coralmente una serie di indirizzi, dando priorità a tematiche più attuali. Le modalità del governo di procedere per decreti mirati alle singole categorie, il reiterato silenzio sul fronte della famiglia, dei figli e delle disabilità (apprezziamo lo spunto delle consigliere del PD in merito) ci impongono flessibilità in termini di risorse e di interventi a livello comunale, perché, come abbiamo ormai già appurato, al prossimo decreto o comunque con il prolungarsi della convivenza con questo maledetto virus, emergeranno nuove necessità, che dobbiamo essere bravi ad affrontare e anticipare per quel che è possibile. In funzione di ciò, l’indirizzo che “La Città di Tutti” ha proposto alla maggioranza, volto a una rimodulazione di risorse da drenare su un fondo di riserva, è al momento la soluzione migliore per poter intervenire all’occorrenza, con risposte tempestive nei confronti dei maceratesi. Risposte che possono trasformarsi in strumenti diretti o a compensazione delle agevolazioni che metteremo in capo. Bene la modifica della Ztl e la riapertura degli spazi verdi della città ma, consapevoli che tutto è “work in progress”, servono la responsabilità di tutti e la massima disponibilità al dialogo, che di nostro siamo pronti ad assicurare. Condividiamo anche le ipotesi discusse in maggioranza a favore delle attività commerciali che devono guardare a tutta la città, alle frazioni, ai quartieri e, ovviamente, al centro storico.

Francesco Baldantoni – Segretario de “La Città di Tutti”

2 maggio 2020