È un lungo respiro di freschezza / la bellezza trasparente / dell’antico oriente. / Ho passato giorni rumorosi per arrivare a te, / capirti nella tua purezza. / Tu chiamami, regnerà il silenzio / verrò in attimo con la mia anima, / verrò nel tuo giardino lontano / tra sogni e certezze / per imprimere nella mia mente / la dolce essenza della tua immagine. / Tu che cambi la debolezza in forza, / tu che sei il mio ciliegio in fiore.

Mauro Ruzzu

2 maggio 2020