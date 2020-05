La proposta di “Macerata Insieme” per i giochi all’aperto

Alla luce dei cambiamenti previsti da lunedì 4 maggio 2020 in vista della Fase 2- Covid 19, verranno aperti parzialmente gli spazi verdi e verrà data una maggiore possibilità di movimento ai cittadini e ai residenti di Macerata.

La sfera dell’infanzia e quella familiare, che ha visto centinaia di bambini soffrire molto la quarantena e le famiglie dover adattare gli stili di vita ed educativi alle esigenze restrittive causate dall’epidemia, sarà quella che sicuramente continuerà a risentire, a fronte della naturale predisposizione dei bambini al gioco, delle misure di contenimento per la fase di progressiva e lenta rimessa in normalità della situazione e del vissuto sociale cittadino.

Per questa ragione, e seguendo un approccio positivo verso l’educazione e la tutela anche psico-sociale dei bambini e delle bambine, “Macerata Insieme” abbracciando l’idea di Giulia Messere, dottore di ricerca in psicologia dell’educazione di Unimc, invita l’amministrazione comunale a -valutare la realizzazione di cartelli informativi temporanei da installare all’ingresso dei luoghi adibiti a gioco all’aperto, per spiegare ai bambini la necessità di tenere ancora quegli spazi chiusi.

Ci si avvale, su questa proposta, della consapevolezza del maggiore impatto che una simile forma di comunicazione può avere nei riguardi della sfera dell’infanzia, in quanto predilige un approccio positivo ed educativamente responsabilizzante e rivolto alla presa di consapevolezza, piuttosto che la comunicazione di un semplice divieto d’accesso.

Inoltre, l’iniziativa potrebbe essere fatta con la partecipazione di associazioni per l’infanzia, associazioni educative, scuole, centri per le famiglie, ludoteche e luoghi sociali di aggregazione per bambini, se non, ovviamente, coinvolgendo i bambini stessi nella realizzazione di suddetti cartelli.

4 maggio 2020