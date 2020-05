Macerata, 300mila euro per l’adeguamento del Liceo Scientifico

La Provincia di Macerata ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico per il Liceo Scientifico “G. Galilei”, che si trova in via Manzoni a Macerata, per un importo di 300mila euro. L’edificio, costruito negli anni Sessanta, si sviluppa su tre piani, oltre a uno seminterrato. Data la sua costituzione in più corpi, distinti per forme planimetriche, altezze e tipologie strutturali differenti, l’intervento richiede dei lavori diversi su ogni settore. Tutte le opere si configurano come interventi locali e sono mirati a ridurre il rischio sismico della scuola. Come nella maggior parte dei progetti eseguiti dalla Provincia per l’edilizia scolastica, le risorse non riguardano il finanziamento legato al terremoto ma alla capacità della struttura di partecipare a bandi. In questo caso il bando era stato emesso dalla Regione Marche per interventi strutturali su edifici strategici o di rilevante importanza.

Afferma il Presidente della Provincia Antonio Pettinari: “Pochi giorni fa abbiamo annunciato la ripartenza dei cantieri edili e oggi abbiamo un’altra buona notizia per il territorio. Questi lavori di miglioramento sismico per il Liceo Scientifico di Macerata sono l’ulteriore conferma di come la Provincia lavori sull’edilizia scolastica con impegno e costanza per garantire la sicurezza ai nostri ragazzi”.

9 maggio 2020