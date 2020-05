Le vignette di Perrid e le contraddizioni del nostro tempo

Il sottile umorismo di Perrid tocca di volta in volta le contraddizioni del nostro tempo, come nel caso di questa vignetta dove, ai messaggi mediatici che invitano, con tante parole, a non sprecare il cibo c’è la contrapposizione lo spreco delle parole sui media, sui social… mangiate meno e bene che starete meglio, parlate meno e con più cognizione di causa che farete del bene a voi stessi e a tutti gli altri. Senza volersi dilungare nelle implicazioni presenti in un caso e nell’altro, giusto per non sprecare le parole…

10 maggio 2020