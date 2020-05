A San Severino sfilano solo sei “500” ma con doni preziosi

Come tutti gli anni le “Cinquecento” sono arrivate a San Severino Marche. Questa volta, sono state poco più dei Re Magi ma con a bordo un dono prezioso. Infatti sono giunte in piazza Del Popolo solamente sei bicilindriche, con la bandiera tricolore a sventolare sul tettino del capo carovana.

Nel 2019 furono 250 gli equipaggi che invasero la piazza, decimati questa volta dal Covid 19 che non ha permesso di organizzare la manifestazione.

Tuttavia il “Gruppo Amatori 500” è voluto essere presente portando in dono alla Città che li ha sempre ospitati 300 mascherine lavabili con filtri di ricambio per adulti e 20 mascherine taglia piccola per bambini, materiale che sarà utilizzato dal Comune per le esigenze della popolazione.

Belle parole dal Presidente del sodalizio, Giovanni Cavallini: “L’edizione 2020 sarà ricordata come quella della solidarietà: anche noi appassionati di Cinquecento abbiamo voluto dare un piccolo contributo alla comunità locale che sta attraversando, come le altre realtà d’Italia cui siamo legati dal rombo dei nostri piccoli bolidi, un momento veramente difficile”.

11 maggio 2020