Padre Matteo Ricci non lo sa ma è finito perfino sui cartigli dei famosi Baci Perugina

Da un articolo firmato dalla giornalista Paola Olmi e datato febbraio 2018, scopro che una frase del nostro Gesuita Padre Matteo Ricci (MC 1552 – Pechino 1610) è finita nei cartigli dei famosi cioccolatini Baci Perugina. Non sapevo di questo evento e, come me, credo altri maceratesi non ne siano a conoscenza. Ecco perché, seppur in modo stringato, mi piace ridare nuova vita a questa scoperta fatta dalla Olmi.

L’aforisma, estrapolato dalla frase in cinese “Un uomo di grande virtù, se non nemici fuori dal comune, ebbe certamente buoni amici. Se non ebbe nemici straordinari che lo costrinsero a essere accorto, certamente ebbe buoni amici che lo aiutarono”, così recita: “Un uomo di grande virtù ebbe certamente dei buoni amici”.

Il cartiglio è il n. 338, e oltre che in lingua italiana è scritto in inglese, spagnolo e cinese. Grazie a Li Madou, nome di Padre Matteo Ricci in cinese, Macerata ha avuto anche questo “dolce” onore.

Mario Monachesi

19 marzo 2021