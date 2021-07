“Dal bel mare al bel monte”, 24° appuntamento con il Caem e con le auto d’epoca

Si prosegue con gli appuntamenti in calendario per il Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano, che per le auto d’epoca prevede nel fermano l’appuntamento pomeridiano con il cronometro e i percorsi tra i suggestivi piccoli centri della provincia. Sarà infatti la 24^ edizione di “Dal bel mare al bel monte – 10° Memorial Arnaldo Giammarini” a portare una quarantina di esemplari d’epoca sabato 31 luglio, con concentrazione prevista al kartodromo “Dino Ferrari” di Fermo per le ore 16-16,30 con il ritrovo e le operazioni preliminari. Alle 16,45 inizierà la sfida a cronometro con due sezioni di otto prove di abilità, per un totale di 16, per delineare la classifica di giornata, che prevede la graduatoria assoluta, la femminile e la Young (under 31).

Conclusa la parte sportiva alle ore 18 circa via al giro turistico, che porterà i partecipanti a Monterubbiano, per una visita al Parco San Rocco. E’ una grande area verde intitolata al poeta Giacomo Leopardi, ma chiamato “Parco San Rocco” dai monterubbianesi per una chiesa ospitata nel suo interno. È stato progettato dall’architetto Luca Galli alla fine dell‘800 e permette una grande vista panoramica sul territorio fermano e misura ben 26.000 mq.

Al termine dell’interessante sosta, partecipanti e vetture si trasferiranno per la conclusione dell’evento all’aperto (tempo permettendo) presso il Ristorante “La Corte di Fermo”. Qui si svolgeranno le premiazioni e il Consiglio Direttivo del CAEM/Scarfiotti saluterà gli equipaggi partecipanti.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno di Tecnostampa, Roto Press, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme, Water M e Autofficina F.lli Zacconi.

