Recanati, incontro per giocare con le emozioni insieme con i figli: chi viene?

Giocare con le emozioni insieme con i propri figli: è questo l’evento di venerdì 30 luglio alle 17:30 nel Regno del Maz, a Recanati. Ospite d’onore la blogger “C’era una mamma”, alias Daniela Zepponi, che approfitterà di quel momento conviviale e di gioco per presentare il suo primo libro “C’era una mamma – Una vita QUASI da Favola”.

Quando Daniela, marchigiana, ha creato il blog “C’era una mamma” cercava solo un modo per “sfogare” la sua scrittura creativa, spesso imbrigliata nel suo lavoro da redattrice di testi per siti e blog.Ha iniziato a farlo raccontando il suo essere madre di Tommaso e Matilde, con tutte le difficoltà di avere una malattia cardiaca cronica e portare avanti lo stesso i proprio sogni, con l’impegno a lanciare sempre un messaggio positivo, a essere quella pacca sulla spalla che tutti i genitori vorrebbero avere. In breve tempo il blog inizia a essere letto da mamme e papà (adesso sono più di 80 mila sui vari social) che si ritrovano in questa narrazione della genitorialità, fatta di alti e bassi e di tanta realtà e tanti sogni, capace di narrare sentimenti ed emozioni che a volte si fa fatica a tirare fuori. Pezzi come “Lettera a mio figlio”, “L’amore tra fratelli”, “La notte delle mamme” diventano virali raggiungendo ogni parte d’Italia.

Dal Blog nasce il libro, grazie anche all’editing della scrittrice Lucia Nardi: “C’era una mamma, Una vita QUASI da favola”, edito da Giaconi Editore (https://giaconieditore.com/prodotto/cera-una-mamma/) , è organizzato secondo 7 emozioni e sentimenti, ognuno rappresentato da un colore dell’arcobaleno. Nel libro ci sono tanti pezzi inediti e alcuni dei più famosi, a volte parla della sua esperienza ma la maggior parte dei testi sono profondamente calzanti per tutti. I pezzi sono antologici, e lo scopo è proprio quello di aprire ogni giorno il libro a caso in base al proprio umore e ridere o commuoversi. La Pandemia ha bloccato la presentazione, ma finalmente si è arrivati ad un incontro in presenza: un incontro che Daniela ha voluto trasformare nel momento perfetto da trascorrere insieme con i figli.

Nel Regno del Maz, che è il bellissimo Orto Giardino di Simone Giaconi a Recanati, sarà possibile partecipare a una caccia al tesoro che seguirà le parole e le emozioni che si vivono attraverso il libro. Ogni emozione sarà una sfida da vincere insieme con i bambini, fino alla soluzione finale del Gioco. In mezzo, l’Autrice insieme con i presenti leggerà brevi frasi dal testo, che aiuteranno i presenti a trovare il tesoro.

Ci saranno piccoli gadget targati “C’era una mamma” per i partecipanti: il prezzo del biglietto sarà l’acquisto del Libro “C’era una mamma – Una vita QUASI da favola”.

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/173329424820803?ref=newsfeed

Dove: IL REGNO DEL MAZ – Contrada Santa Croce, 7/A, 62019 Fontenoce MC

Info e prenotazioni: 379 115 5749

29 luglio 2021