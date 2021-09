Trasporto scolastico con APM: no acquisto biglietto a bordo, sì abbonamento online

L’APM comunica che anche per l’anno scolastico 2021-2022, gli utenti, già titolari di tessera di riconoscimento per il trasporto urbano, potranno rinnovare l’abbonamento, sia allo sportello utenti, previo appuntamento chiamando il numero verde 800 997 955, che online. Infatti è operativa la versione dello sportello online disponibile sul sito internet: www.apmgroup.it, che permette agli utenti già in possesso di tessera di riconoscimento l’acquisto dell’abbonamento al servizio di trasporto urbano in modo semplice e veloce. Inoltre, è attiva anche la modalità di rinnovo sull’APP “APMobilità”, scaricabile da Play Store e Apple Store.

Per richiedere il rilascio dell’abbonamento sarà sufficiente accedere ai servizi online e inserire i dati richiesti. Successivamente, l’utente riceverà un messaggio che lo inviterà a effettuare il pagamento, sempre online, del relativo importo per completare la procedura. Per gli aventi diritto, in entrambi i canali di acquisto, potranno essere portati in detrazione i voucher e i buoni mobilità studenti (in corso di validità) ricevuti per il rimborso dell’abbonamento non utilizzato nel periodo di lockdown.

Per ogni ulteriore informazione, gli utenti possono contattare il numero verde: 800 997 955 o visitare il sito www.apmgroup.it .

Con l’occasione, l’APM ricorda che, con l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, è stata potenziata la flotta degli autobus al fine di rispettare le norme di sicurezza imposte dall’emergenza covid-19 e garantire la capienza massima sugli autobus, ridotta all’80%. Resta l’obbligo per gli utenti di indossare la mascherina chirurgica sugli autobus e rispettare le altre norme di prevenzione indicate. È inoltre sospesa la vendita dei biglietti a bordo e quindi si invita l’utenza ad acquistare il titolo di viaggio nelle oltre 70 rivendite autorizzate o a munirsi di abbonamento.

11 settembre 2021