Buona domenica con le battute del poeta e umorista maceratese Mario Monachesi

Essa: “Sapissi caro come arde l’amore mio per te”. Issu: “Lo so, ‘gni ‘òrda che porto a casa lu stipendiu… va subbeto in fumo”.

Essa: “Me sento vecchja, grassa e brutta. Che ci-avrò?” Issu: “Rajó’”.

“Staco cerchènno de lascià jì a fumà per gradi” – “Cioè?” – “Intanto non me metto più le carze… a sigheretta”.

Letta da un fruttarolu “Se prega de non bussà’ li cucummiri, tanto non risponne”.

“Statìamo pe’ fà’ l’amore su la lavatrice…” – “E po’?” – “Imo cambiato… programma”.

“Mojema ha misto lu guangiale dentro la carbonara. Stasera me tocca a durmì… senza”.

“Lu colmu per un fumató’?” – “Jirà’ tutta Firenze pe’ cercà’… un toscanu”.

“Ma ve pare normale…”. – “Che?” – “Che l’uva passa… e non saluta”.

“Che fa un libbru senza indice?” – “Non se pò mette lu ditu… su lu nasu”.

“Come mai li televisori più belli se chjama al plasma?” – “Perché pe’ combràlli… te devi svenà”.

Maestra: “Pierino, sai cos’è la Nasa?” – “Scì, lo so: l’ommini rispira co’ lu nasu, le donne… co’ la Nasa”.

“Lu jocu prifiritu da li falegnami?” – “A… pialla prigioniera”.

“Come mai li carvignéri se rlava li denti de nascosto?” – “Usa tutti… la pasta del capitano”.

“Lu colmu pe’ un latru?” – “Rubbà lo cascio… ghjà grattato”.

“Lu mare che più de tutti fa paura a li latri?” – “Lu mare… sciallu”.

“Che t’ha ditto quella vionna che ce parlavi?” – “Che per cento euro me fa tutto” – “Tu che j’hi risposto?” – “Ecculi… sbiangheme casa”.

“Lu colmu pe’ ‘na torcia ch’adè stata ppiccia tante ore?” – “Sintìsse ‘n po’… fiaccola”.

“E se la gajina còa rancore?” – “Li purginelli nasce… ‘ngazzàti”.

“Perché hi comprato un calendariu fattu co’ la carta igèneca?” – “Prevedo un annu… de mèrda”.

Pierino: “Mamma, perché ‘lle donne sta su lu marciapiede co’ lu focu ppicciu?” – “Perché c’è chj la vòle cotta… e chj cruda”.

“Che fa du’ majalitti sopre lu divanu?” – “Li porchi… comudi”.

“Che fa un fornà ‘rrabbiatu all’inferno?” – “Un pan… demoniu”.

“Lu colmu pe’ ‘n professore de matematica?” – “Ttroà la sua metà… a lettu co’ un terzu”.

Essa: “Ti sarò per sempre grata”. – Issu: “E io… ringhjera”.

“Come adè ghjta la vacanza in Iraq?” – “Una… cannonata!”

“Dotto’, sento le voci ma non veco mai gnisciù”. – “E quesso quanno te succede?” – “Gni ‘òrda… che telefono”.

Mario Monachesi

14 novembre 2021