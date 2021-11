Programma ricchissimo per la stagione teatrale 2021/2022 al Teatro Comunale di Treia

Si riaccendono i riflettori al Teatro Comunale di Treia; la stagione 2021/2022 è alle porte. Anche per questa edizione un programma ricchissimo, con attori di fama nazionale e proposte diversificate: prosa, operetta, musica e la rassegna “Domeniche da Favola”, con quattro spettacoli dedicati ai ragazzi, senza dimenticare il tradizionale appuntamento con lo spettacolo di Capodanno.

21 novembre – Si inizierà con un appuntamento preliminare alla stagione vera e propria: domenica 21 novembre con inizio alle ore 18 andrà in scena “L’ultimo pensiero. Le visioni sull’arte di Vincent Van Gogh” nell’interpretazione di Marco Sciame. Una vera e propria anteprima della stagione con ingresso ad invito.

Il 27 novembre prende avvio la stagione con “Figlie di Eva” che vedrà in scena tre fantastiche interpreti, Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi: un trio variegato e combattivo, unito dall’intento di neutralizzare uno spregiudicato politico corrotto e doppiogiochista. Seguirà il 10 dicembre l’esibizione di Arianna Porcelli Safonov con “Rìding tristocomico“, un format che propone la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente.

Il 18 dicembre sarà la volta della bellissima Isabella Ferrari in “Fedra”.

Il passaggio al nuovo anno sarà segnato dal quartetto, tutto al femminile, Nino Rota Ensemble che coinvolgerà il pubblico con il grande repertorio classico di tutti i tempi e con le musiche delle colonne sonore più belle.

28 gennaio 2022 – La stagione proseguirà con il tradizionale appuntamento con l’operetta: quest’anno sarà la volta di Cin Ci Là: Myosotis e Ciclamino, promessi sposi, saranno distratti dalle attenzioni di Petit Gris e di Cin Ci Là … Come andrà a finire ?

Il 12 febbraio andrà in scena “Certi periodi non servono a niente” una pièce intensa che narra uno spaccato familiare ai tempi della pandemia.

Il 19 marzo l’effervescente coppia Gaia De Laurentis – Ugo Dighero presenterà “Alle 5 da me“, commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali dei protagonisti.

“Domeniche da favola” – A corollario di questo ricco palinsesto si affianca la graditissima rassegna “Domeniche da favola”, con 4 spettacoli deliziosi: inaugura il ciclo, domenica 12 dicembre, Cappuccetto e la nonna; a seguire, domenica 16 gennaio 2022 Favole al telefono, domenica 6 febbraio “La bella addormentata?“, per finire, domenica 6 marzo 2022, con “Mastrolibro e la meravigliosa avventura“.

La campagna abbonamenti è avviata e sono confermate riduzioni per gli Under 30, gli Over 65, i diversamente abili, le famiglie in CAS. le associazioni e/o aziende che sottoscriveranno minimo 4 abbonamenti. I nuovi abbonamenti possono essere prenotati telefonicamente fino al 20 novembre: dalle ore 9 alle 13 al numero 0733.218711 / 218712; dalle ore 15 alle 19 al numero 339.2304624.

Info e prenotazioni per biglietti- mail tonicoservice@gmail.com 339.2304624 (ore 15 ~ 19); Prevendita online per gli eventi del 27/11, 28/01/22, 19/03/22 www.liveticket.it/tonicoservice. Prevendita online per gli eventi del 10, 18 e 31 dicembre www.ciaotickets.com – Facebook teatroatreia

18 novembre 2021