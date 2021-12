Arriva ad Appignano il camper vaccinale per la 3^ dose senza bisogno di prenotazione

“Lega Appignano” di nuovo impegnata per la salute degli appignanesi. Dopo la campagna di screening con tamponi e il punto vaccinale, attivati nel primo lockdown in collaborazione con la Giessegi, Luca Buldorini, referente cittadino e responsabile organizzativo della Lega Marche, avvia una nuova iniziativa per consentire di trascorrere serenamente il Natale nell’unico modo possibile: vaccinati.

Spiega Luca Buldorini: “In previsione della quarta ondata di contagi ci siamo attivati con la Regione Marche per facilitare alle famiglie la vaccinazione di anziani e fragili con la terza dose. Il 27 novembre dalle ore 8 alle 13 il camper vaccinale stazionerà presso gli impianti sportivi e non ci sarà bisogno di prenotazione. È questo un ulteriore elemento di snellimento delle procedure che, ci auguriamo, potrà contribuire alla vaccinazione di quanti finora hanno temporeggiato. Vaccinarsi è indispensabile: solo così si potranno trascorrere Festività serene in famiglia e tra amici e le attività commerciali potranno lavorare a pieno ritmo recuperando terreno in questo periodo strategico per i fatturati dell’anno. La buona politica è al servizio dei cittadini e per i cittadini in questo momento battere covid e crisi economica sono priorità. È necessario e doveroso che ad Appignano e in tutte le nostre comunità si faccia fronte comune contro questo nemico mortale andando oltre le logiche di appartenenza politica. Insieme possiamo e dobbiamo farcela”.

24 novembre 2021