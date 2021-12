Festività pre e post natalizie a Treia: oltre 30 eventi per tutti i gusti e per tutte le età

Tutto pronto per le festività natalizie a Treia e l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, è lieta di proporre ai propri cittadini e non solo, un ricchissimo calendario con oltre 30 eventi per tutti i gusti e le età: dalla cultura all’enogastronomia, dal teatro alla musica, dalla commedia dialettale al presepe vivente, dalle luminarie alla solidarietà

Sabato 4 dicembre alle 15.30 nell’aula multimediale di Via Cavour l’associazione Artemisia organizza “Un Antico palazzo, Una Nobile Famiglia, Tracce di Storie” dalle 15:30; alle 18 presso Palazzo Acquaticci inaugurazione targa in memoria del passaggio dei soldati del Secondo Corpo Polacco guidato dal Generale Anders mentre in Piazza della Repubblica e nelle vie del centro storico si accendono le luminarie natalizie; da domenica 5 dicembre (fino al giorno di Natale) Casa di Babbo Natale a cura di Avis Treia in centro storico; martedì 7 diembre alle 21 al SS Crocifisso “Dolce Stil Novo” a cura di Arte per le Marche; mercoledì 8 alle 9 dicembre escursione alla scoperta della Roccaccia di San Lorenzo organizzata da “I giovani e la riscoperta dei Borghi della Marca”; venerdì 10 dicembre alle 21.15 secondo spettacolo in abbonamento della stagione teatrale con “Riding Tristocomico” di e con Arianna Porcelli Safonov; domenica 12 dicembre accensione luminarie natalizie e presepe a Passo Treia (Piazza T. Carboni) a cura di Circolo Acli La Torre, mentre alle ore 17 primo appuntamento della rassegna “Domeniche da favola” stagione di teatro per ragazzi e famiglie “Cappuccetto e la nonna”; l’Istituto Paladini organizza concerto e auguri di Natale a Passo Treia (scuola secondaria) venerdì 17 dicembre alle 10 e lunedì 20 la secondaria di Treia capoluogo nel centro storico (entrambi i concerti saranno visibili alle ore 21 del 23 dicembre nel sito della scuola e nella pagina facebook istituzionale Città di Treia); sabato 18 dicembre dalle 15.30 Merry Christmas artisti di strada a cura di Pro Loco Treia in collaborazione con Associazione Nuova Santa Maria in Piana in Piazza della Repubblica mentre alle 21.15 in teatro ancora stagione teatrale con “Fedra” protagonista Isabella Ferrari; sabato 18 e domenica 19 dicembre “Avis sotto l’albero” consegna doni ai soci Avis in centro storico; domenica 19 dicembre alle ore 18.30 all’OH S. Lorenzo “Il Popolo della Sibilla” a cura di Tea Fonzi e alle 21 alla chiesa di San Michele la commedia dialettale della compagnia “F. Valenti” dal titolo “A Notte de Nata’” (che verrà replicata il 5 gennaio alle 21 al SS Crocifisso); domenica 26 dicembre alle 10 ritorna dopo un anno di stop la “Corsa Babbo Natale” a cura di Avis Treia in centro storico mentre alle 17.30 al SS Crocifisso “Concerto di Natale”; mercoledì 29 dicembre a OH S.Lorenzo alle 19 “Per fortuna ci siamo persi” di Maurizio Serafini mentre alle 21 al teatro comunale “Dedicato a… l’altro che sono io… che sei tu” a cura di “Gli Smisurati”; il 31 dicembre concerto di capodanno al teatro comunale alle ore 20 “Nino Rota Ensemble”; il nuovo anno inizia il 2 gennaio con la tradizionale fiera di capodanno e la classica distribuzione dei fagioli con le cotiche a cura della Pro loco in centro storico mentre il pomeriggio alle 15 Presepe Vivente al SS Crocifisso (verrà replicato anche il 6 gennaio), la sera alle 21 in teatro Vociferando Live Music “Musica nel cuore”; il 6 gennaio in centro storico “Il Villaggio della befana” a cura di Pro Loco Treia mentre alle 21.15 in teatro “…Ero molto più curioso di voi Le Nuvole in concerto con Michele Ascolese, compagno di viaggio di Fabrizio De Andrè; sabato 8 gennaio in teatro il concerto d’inverno della Banda Musicale Città di Treia.

26 novembre 2021