I carburanti hanno costi esorbitanti? C’è chi con un litro di benzina fa il giro del mondo

Ogni anno si tiene in Svezia, in un percorso appositamente realizzato, un concorso tecnologico mirato a ottenere la massima efficienza energetica dai veicoli partecipanti. Il percorso consiste in un binario della lunghezza di 3,36 chilometri e il concorrente deve trasportare con sé sei passeggeri. Per aggiudicarsi la gara non si corre contro il tempo ma vince chi consuma meno energia. Fino a oggi si è sempre aggiudicato la vittoria il veicolo “Eximus IV” che ogni anno ha battuto il suo record precedente fino ad arrivare a un consumo incredibile: 0,517 watt/ora per persona a chilometro. Per fare un paragone, con un litro di benzina potrebbe portare un passeggero dall’altra parte del pianeta! C’è un solo problema, va piano come una bici da passeggio. Però… per chi non ha fretta, visti i costi dei carburanti, sarebbe molto utile.

11 febbraio 2022