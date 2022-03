A Macerata torna “Il Barattolo” in una edizione dedicata alla festa di San Valentino

Domenica 13 febbraio in centro storico a Macerata torna Il Barattolo, il tradizionale mercatino di antiquariato, artigianato artistico, hobbistica e collezionismo. Questa edizione del mercato sarà dedicata a San Valentino e gli espositori si sono organizzati per offrire dei banchi a tema con tante idee regalo per la festa degli innamorati. Come sempre tante ghiotte occasioni per gli affezionati collezionisti che da sempre frequentano il mercatino, bigiotteria, abiti vintage, dischi in vinile, oggettistica d’epoca, numismatica, libri usati, quadri e stampe e tanto altro ancora. Infine non mancheranno i prodotti tipici enogastronomici in mostra in piazza della Libertà.

12 febbraio 2022