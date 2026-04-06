Brasilia, Campionati Mondiali a squadre di marcia: in gara ci sono tre maceratesi

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei marciatori che sono stati convocati per i Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma domenica 12 aprile a Brasilia.

Sono da poco decollati da Roma gli azzurri e le azzurre che difenderanno i colori dell’Italia al Campionato del mondo a Squadre di Marcia in programma domenica prossima a Brasilia, capitale dello stato sudamericano. Questa sarà un’edizione speciale per l’atletica marchigiana perché saranno ben tre i maceratesi a scendere in gara. Guidati dal “veterano” Michele Antonelli (C.S. Aeronautica), alla sua quinta convocazione nell’importante manifestazione e reduce dal bronzo del 2024 in Antalya nella 20 km, nella nuova distanza della mezza maratona, saranno poi della gara le debuttanti Elisa Marini (C.U.S. Macerata) e Giulia Miconi (C.U.S. Milano). A loro i migliori auspici di ben figurare in quella che, nel 2026, per l’atletica all’aperto, sarà la manifestazione internazionale più importante per la Marcia.

Sono 25 gli atleti selezionati (13 uomini, 12 donne) per uno degli eventi principali nella stagione degli specialisti del tacco e punta. Per la prima volta in una rassegna internazionale si gareggia sulle nuove distanze introdotte quest’anno, con la prospettiva degli Europei di Birmingham in agosto. Nella maratona (42,195 km) debutta il campione olimpico della 20 km di Tokyo Massimo Stano, già primatista e campione del mondo nella 35 chilometri. Al via nella mezza maratona (21,097 km) il bronzo europeo della 20 km Francesco Fortunato, neoprimatista mondiale dei 5000 indoor, che ad Antalya nella precedente edizione ha vinto in staffetta. Tra gli altri nel team anche i recenti vincitori dei titoli italiani assoluti Riccardo Orsoni, Andrea Agrustie Sofia Fiorini mentre nella capitale brasiliana gli under 20 saranno impegnati come di consueto nei 10 chilometri.

Campionati Mondiali a squadre di marcia, Brasilia (Brasile), 12 aprile 2026, la squadra italiana:

UOMINI

Mezza maratona di marcia

Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare Andrea COSI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atletica Firenze Marathon S.S. Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle

Maratona di marcia

Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle Aldo ANDREI G.S. Fiamme Oro Padova Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova

10 km under 20

Cristian CECCHETTO Atl. Vicentina Alessio COPPOLA G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica Nicolò VIDAL P.B.M. Bovisio Masciago

DONNE

Mezza maratona di marcia

Michelle CANTÒ Asd Atletica Gran Sasso Teramo Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Giulia GABRIELE G.A. Fiamme Gialle Elisa MARINI Cus Macerata Giulia MICONI Pro Patria Milano Atletica Asd

Maratona di marcia

Lidia BARCELLA Bracco Atletica Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter Sofia FIORINI Atl. Libertas Unicusano Livorno Eleonora A. GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

10 km under 20

Valentina ADAMO Atletica Livorno Francesca G. BUSELLI Asd La Fratellanza 1874 Serena DI FABIO G.S. Fiamme Azzurre / Polisportiva Tethys Chieti

6 aprile 2026