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“Violenza” Odio la violenza / violenza rossa / violenza nera / tutta la violenza…

- by larucola
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Odio la violenza / violenza rossa / violenza nera / tutta la violenza / qualunque essa sia / che abbrutisce / e uccide alle spalle / senza mostrare il volto.

Violenza vile / insana / che cova bile / e l’dio accresce / tra fratelli / sprovveduti / presto ribelli / alle leggi / e all’uomo.

Vivere di violenza / è come finire / in una pozza di sangue / che insozza e attanaglia / mentre invano / l’umanità piange.

Vivere di violenza / è come nutrirsi di morte / è come non vivere.

Virginio Bonifazi (Virgì)

6 aprile 2026

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