“Violenza” Odio la violenza / violenza rossa / violenza nera / tutta la violenza…

Odio la violenza / violenza rossa / violenza nera / tutta la violenza / qualunque essa sia / che abbrutisce / e uccide alle spalle / senza mostrare il volto.
Violenza vile / insana / che cova bile / e l’dio accresce / tra fratelli / sprovveduti / presto ribelli / alle leggi / e all’uomo.
Vivere di violenza / è come finire / in una pozza di sangue / che insozza e attanaglia / mentre invano / l’umanità piange.
Vivere di violenza / è come nutrirsi di morte / è come non vivere.
Virginio Bonifazi (Virgì)
6 aprile 2026
Sii il primo a dire che ti piace