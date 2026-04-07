Per “Chiesanuova in Moto” giunti 200 motociclisti con le loro spettacolari moto

Oltre 200 motociclisti a Chiesanuova in Moto: successo per la quarta edizione nel giorno di Pasquetta. Si è svolta a Chiesanuova di Treia, nella centrale Piazza Don Antonio De Mattia, la quarta edizione di “Chiesanuova in Moto”, tradizionale appuntamento del lunedì di Pasquetta che ha richiamato appassionati delle due ruote da tutta la regione e anche da fuori Marche.

Il moto incontro ha preso il via nelle prime ore della mattinata, quando i motociclisti sono stati accolti dagli organizzatori e hanno partecipato alla consueta colazione pasquale a base di uova sode e panini con salumi, in un clima conviviale e festoso. Momento significativo della giornata è stata la benedizione impartita dal parroco Don Igino Tartabini, che ha salutato i presenti sottolineando come la passione per la moto rappresenti anche un modo per apprezzare le bellezze del creato.

La piazza si è rapidamente riempita, superando le duecento presenze, con motociclisti provenienti da diverse realtà del territorio e non solo, uniti dalla passione per le due ruote e dallo spirito di condivisione. Tra i modelli esposti, grande attenzione per le immancabili Harley-Davidson, con esemplari moderni e d’epoca che hanno segnato la storia del motociclismo.

L’evento è stato organizzato dal gruppo “Bikers Forever Young”, fondato nel 2013 da cinque amici e oggi composto da circa 40 aderenti attivi. Nel corso degli anni il gruppo si è distinto per la promozione del mototurismo sia a livello nazionale che internazionale, con viaggi che li hanno portati fino in Nord America e in Russia.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per inaugurare simbolicamente la nuova stagione motociclistica. Gli organizzatori si sono detti particolarmente soddisfatti per l’ampia partecipazione, evidenziando come eventi di questo tipo non siano solo momenti di aggregazione, ma anche strumenti importanti per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità. La manifestazione si è inserita nel cartellone della tradizionale festa e fiera di San Vincenzo, contribuendo ad arricchire il programma delle celebrazioni.

Al moto incontro hanno partecipato numerose realtà del settore, tra cui Harleisti Marchigiani, Moto Club “Fagioli” di Cingoli, Gli Scellerati di Appignano, Agostinelli Moto Adventuring, Black Skorpions San Severino Marche e Bikers Kave. Presente anche la UISP Macerata con un proprio stand informativo. In chiusura, gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti, auspicando una partecipazione ancora più ampia per la prossima edizione.

7 aprile 2026