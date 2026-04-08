Al Centro Fiere di Villa Potenza dimostrazioni di controllo auto e di guida sicura

Sabato 11 aprile 2026, il Centro Fiere di Villa Potenza (Mc) ospiterà un evento dedicato alla sicurezza stradale e alla guida sicura, promosso dall’Academy Esperienze in Pista in collaborazione con Mistral Racing SSD.

L’iniziativa nasce grazie alla disponibilità del Comune di Macerata e al supporto dell’Assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, insieme all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione il tema della prevenzione e della formazione alla guida.

Durante la giornata, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche condotte da istruttori certificati ACI Sport, dai piloti dell’Academy e dallo YouTuber Warry, che mostreranno tecniche avanzate di controllo del veicolo e gestione delle situazioni di emergenza. Un’occasione concreta per comprendere quanto una corretta preparazione alla guida possa fare la differenza nella prevenzione degli incidenti.

In un contesto in cui la mobilità è parte integrante della vita quotidiana e lavorativa, la sicurezza stradale assume un ruolo sempre più centrale. L’evento rappresenta quindi un momento di sensibilizzazione rivolto sia ai privati che alle aziende, evidenziando l’importanza di una formazione adeguata. Dalle potenti berline sportive alle agili monoposto da corsa, ogni modello ha offerto un’esperienza di guida autentica e coinvolgente, sotto la guida di istruttori professionisti e in piena sicurezza.

I corsi di guida sicura proposti da Esperienze in Pista si distinguono per l’elevato valore formativo e per la conformità alle normative vigenti, tra cui il D.Lgs. 81/2008 e le linee guida INAIL. Si configurano come strumenti concreti di prevenzione del rischio stradale in ambito lavorativo e sono validi per l’aggiornamento di diverse figure professionali, tra cui RSPP, datori di lavoro, dirigenti, preposti e RLS.

Un ulteriore punto di forza è la versatilità dei percorsi formativi, che possono essere svolti su diverse tipologie di veicoli – autovetture, mezzi pesanti e motocicli – adattandosi così alle esigenze di aziende, enti e professionisti. L’appuntamento dell’11 aprile al Centro Fiere di Villa Potenza si configura quindi non solo come una dimostrazione tecnica, ma anche come un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più diffusa e consapevole.

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8 aprile 2026