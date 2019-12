Treia, tanti Babbo Natale sono intervenuti alla passeggiata solidale

Un rosso corteo con in testa il campione Michele Antonelli per il progetto “dopo di noi”

Un corteo rosso Babbo Natale ha attraversato il Centro Storico di Treia per la prima passeggiata di solidarietà dell’Avis. La manifestazione ha raccolto oltre 200 partecipanti che hanno risposto all’appello in ricordo di Giovanni Forconi, già amministratore comunale prematuramente venuto a mancare nel maggio scorso, e in favore del progetto per il “dopo di noi” della onlus “Oltre i limiti”. Patrocinato dal Comune di Treia, l’evento è nato grazie alla collaborazione tra Avis e il gruppo “La combriccola di Babbo Natale” che ogni 24 dicembre si occupa della consegna dei regali proprio grazie a un’intuizione ormai decennale di Forconi, collaboratore anche della società calcistica Aurora Treia che ha voluto fortemente sostenere l’iniziativa; presente anche l’Atletica Avis Macerata con il gruppo di nordic waking. Ospite d’eccezione il giovane marciatore maceratese, campione azzurro e portacolori del C.S. Aeronautica, Michele Antonelli, che ha compiuto insieme al corteo parte dei 6 km fino al traguardo di Passo di Treia.

La colorata corsa di Babbo Natale accompagnata dalla musica dei Cantastorie di Passo di Treia ha consentito la raccolta di circa 1000 euro che l’Avis ha interamente devoluto a “Oltre i limiti”. Somma consegnata nelle mani della presidente della onlus Graziella Pesaresi dal presidente Avis Treia Sebastiano Rubera e dai familiari di Forconi, il fratello Leonida e la nipote Elisa, quest’ultima che ha letto, alla partenza, un toccante ricordo dello zio.

Ha affermato il presidente Sebastiano Rubera: “Siamo davvero contenti della partecipazione per questa prima edizione – è stata una bella giornata di solidarietà anche per tutti i donatori. Chiudiamo il 2019 con ottimi risultati, frutto anche di iniziative come queste: oltre 1000 donazioni effettuate e 40 nuovi iscritti, tanti dei quali giovani. Ringraziamo chi ha partecipato e chi ci ha aiutato come la Polizia Municipale e la Protezione Civile”.

Alla partenza presente anche il vice sindaco David Buschittari: “Bellissima manifestazione che serve a sostenere il progetto del ‘dopo di noi’, ma anche per ricordare Giovanni Forconi, che è stato consigliere comunale e che ricordiamo con molto affetto”.

Soddisfatto anche il testimonial Michele Antonelli: “Volevo dare una mano per far comprendere ancora di più la rilevanza della manifestazione, lo sport è capace di insegnarci come l’unione, il lavoro e la passione possano portare a grandi risultati”.

Commenta Graziella Pesaresi: “È il nostro sogno la realizzazione della casa famiglia per persone con disabilità grave. Ringraziamo l’Avis per l’aiuto che ci offre al fine di promuovere questo progetto, che ha l’obiettivo di creare un luogo dove ogni genitore possa avere il dono e il piacere, di accompagnare i figli anche nel prezioso tempo del ‘durante noi’, tra i loro amici, gli educatori, gli affetti e le relazioni costruite negli anni”.

È stato poi Francesco Compagnoni a ricordare Forconi per l’Aurora Treia: “Giovanni è stato un grande tifoso e un prezioso collaboratore per tantissimi anni, siamo contenti che tanti ragazzi e i loro genitori abbiano risposto positivamente a questa manifestazione per ricordarlo”.

Andrea Mozzoni, segretario di Avis Treia, ha ringraziato la ‘Combriccola di Babbo Natale’: “Ogni anno c’è un cambio generazionale con un messaggio di solidarietà che si rinnova, a Michele Piermarini, che ha raccolto il testimone di Giovanni Forconi, va il nostro grazie perché tanti sono i ‘doni’ di questi ragazzi: dall’aiuto concreto per il prossimo alla possibilità di avvicinare i giovani alla donazione del sangue”.

27 dicembre 2019