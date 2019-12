Macerata, la poesia di Leopardi e le pensiline dei bus urbani

“…E questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude…”

Leopardi: “…E questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude…”. Sì, c’è poesia nella siepe che affianca la pensilina del bus urbano, che “il guardo esclude” all’autista… e costui non riesce a vedere l’utente, seduto in panchina per ripararsi dal sole, o dalla pioggia, in paziente attesa del bus… che, invece, passa e va. La poesia finisce con le imprecazioni e il pugno alzato dell’utente incavolato.

