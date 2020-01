Regione Marche, ovvero l’incapacità di spendere i fondi europei

Le Marche fanalino di coda in Italia: non spesi 465 milioni sui 585,4 assegnati

Sono 465 i milioni di euro facenti parte dei fondi europei che la Regione Marche non è stata capace di utilizzare!

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nel seguente comunicato stampa: “Sull’utilizzo dei fondi europei FERS le Marche arrivano ultime in Italia. Come certifica ‘Il Sole 24Ore’, la nostra Regione è fanalino di coda perché ha speso poco più di 120 milioni di euro a fronte di 585,4 milioni assegnati: solo il 20,57%. Parliamo di risorse fondamentali, di cui i marchigiani hanno disperato bisogno ma che la sinistra di Ceriscioli non è nemmeno in grado di spendere. Quando andremo al governo delle Marche ci rimboccheremo le maniche per cancellare questa disastrosa eredità, usare tutti i fondi europei a disposizione della nostra Regione e dare risposte concrete ai cittadini”.

Francesco Acquaroli

6 gennaio2020