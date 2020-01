“Amici dello Sferisterio”, gli appuntamenti del 2020

Un’agenda ricca d’incontri di approfondimento dedicati al mondo dell’opera

L’agenda per il 2020 di “Amici dello Sferisterio”, Associazione che nel 2019 ha contato oltre 150 soci, è ricca di una serie di appuntamenti di approfondimento dedicati al mondo dell’opera: voce, musica, scenografia, regia, storia, aneddoti, libri e passione.

Gli appuntamenti del 2020

9 gennaio – il primo appuntamento alle ore 18:00 è dedicato a #biancocoraggio. L’incontro è in collaborazione con la FORM, che inaugurerà la stagione musicale la settimana successiva (14 gennaio) con un concerto al Teatro Lauro Rossi. Il Professore di Filosofia del Linguaggio (UNIMC) Marcello La Matina spiega perché la lettura “in bianco” del cartellone del MOF 2020: “Bianco, il colore del coraggio”, una dissertazione sulla bravura e l’ardimento nella Tosca, Il Trovatore e Don Giovanni passando per l’Egmont di Beethoven in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore tedesco che sarà tema centrale nel concerto FORM..

20 gennaio – Il secondo appuntamento, sempre alle ore 18:00, è dedicato ai soci (su prenotazione) ed è una visita al laboratorio di scenografia dell’ABA di Macerata. Con la guida dei professori Benito Leonori ed Enrico Pulsoni, entrambi docenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, l’idea è quella di visualizzare come nascono le scenografie delle grandi opere in cartellone.

10 febbraio – terzo incontro alla Società Filarmonico Drammatica (di nuovo alle ore 18:00); il dibattito su “Regia tra tradizione e innovazione” ispira la conferenza del professore di Storia dello Spettacolo -Accademia di Belle Arti di Bologna- Pierfrancesco Giannangeli che spiega quali sono i diversi stili di regia.

27 febbraio – a seguire professore di Musicologia generale e Musicologia Transculturale presso UNIMC, Vincenzo Caporaletti, , percorrerà i 100 anni di musica in scena, da Mozart a Puccini.

3 marzo – prima del concerto in programma al Lauro Rossi, che si terrà alle ore 21:00, gli Amici dello Sferisterio incontreranno il pluripremiato violinista serbo Stefan Milenkovich (Serbia`s Artist of the Century, Brand Personality of the Year).

7 marzo – per la vigilia della “Festa della donna”, le presenze femminili saranno protagoniste nella lezione magistrale della professoressa Laura Cosso (docente di Arte Scenica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano), che spiegherà i tratti delle personalità delle “donne #biancocoraggio”, ovvero le voci femminili della prossima stagione lirica: Tosca, Doña Anna e Doña Elvira (nel Don Giovanni mozartiano) e Leonora e Azucena nel Trovatore di Giuseppe Verdi.

18 marzo – i docenti di Linguistica e Testi per la Musica presso l’Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Ilaria Bonomi e Prof. Edoardo Buroni, approfondiranno il tema “Lingua dell’Opera Lirica” con la presentazione del loro libro edito da Il Mulino (ore 18:00, Biblioteca della Società Filarmonico-Drammatica).

2 aprile – la giornalista e critica musicale Roberta Pedrotti presenterà il suo nuovo volume “Storia dell’Opera Lirica: Un immenso orizzonte. Dalle Origini ai nostri giorni” (edito da Odoya).

Info

Tutti gli appuntamenti (escluso il 20 gennaio) sono aperti al pubblico e sono a ingresso libero.

Più informazioni su come diventare “Amico dello Sferisterio” al link: Associazione Amici dello Sferisterio – tel.335.6934922 – amicidellosferisterio@gmail.com

8 gennaio 2020