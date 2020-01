Camerino, la pista di ghiaccio rimane fino al 2 febbraio

La Città ducale tira le somme: è stato un periodo natalizio ricco di tante presenze

È stato un Natale dalle tante presenze nella città ducale, dalla pista di pattinaggio tra le più grandi delle Marche inaugurata dalle pattinatrici di Ussita, all’Accademia della Cucina italiana per la festa del torrone passando per il concerto di Natale dell’Orchestra Filarmonica delle Marche e della Banda città di Camerino e i numeri portano sorriso e soddisfazione sul volto degli organizzatori.

Tira le somme l’assessore Giovanna Sartori: “È stato un Natale bellissimo e ringrazio tutta la città per la costante e numerosa presenza a tutte le iniziative. Un bel risultato raggiunto per Camerino, con una larga partecipazione anche dai paesi vicini, frutto del lavoro di tante associazioni, della Proloco, dei comitati di quartiere, dei commercianti. Insomma una città intera che si è mossa richiamando tante persone. Abbiamo registrato una grande presenza ai mercatini di Natale, ma non solo, tanto che lo stesso gestore della pista di ghiaccio ha chiesto di poter rimanere a Camerino fino al 2 febbraio, per cui ci si potrà ancora divertire sui pattini”.

Tra le iniziative promosse da segnalare il successo della navetta elettrica (la prima nelle Marche) messa a disposizione dalla Contram: sono state oltre 300 le persone trasportate nei weekend natalizi. Ma la manifestazione più significativa è stata quella che ha riportato la cittadinanza in piazza Cavour, nel cuore della città: l’albero della comunità addobbato dai bambini.

È stato un momento emozionante, fortemente voluto dal sindaco Sborgia e da tutta l’amministrazione per significare che lo sguardo è sempre rivolto al centro storico.

14 gennaio 2020