Una piaga sociale: è a rischio alcol il 23% dei ragazzi

Elena Leonardi deposita in Regione una proposta di legge sull’abuso di alcol

Le morti chiamate “stragi del sabato sera” si sono intensificate e non avvengono ormai solo il sabato sera ma in tutti i giorni della settimana, mietendo troppe vittime anche nella nostra regione. Nel Consiglio regionale delle Marche c’è chi ha pensato a una Proposta di legge per arginare questo fenomeno.

La nota di Elena Leonardi

Dichiara il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi: “Occorre fermezza su quella che sta diventando una piaga sociale per cui è indispensabile sensibilizzare a un consumo responsabile e sulle conseguenze dell’abuso di alcol ma, soprattutto, è necessario responsabilizzare le fasce più giovani della popolazione. Per questo ho pensato di depositare in Regione una proposta di legge che vada in questa direzione.

Incidenti per guida in stato di ebrezza

L’abuso di alcol sta compiendo una vera e propria strage ed è necessario intervenire subito. Drammatiche le notizie di cronaca arrivate soltanto in queste ultime settimane, con incidenti che hanno mietuto vittime in tutta la penisola. Queste tragiche notizie evidenziano il trend in crescita degli incidenti dovuti a persone che causano morti e feriti guidando in stato di ebbrezza, e spesso sotto l’effetto di stupefacenti. La cronaca è sempre più piena di aggressioni subite da medici e operatori sanitari da parte di soggetti ubriachi o alterati da mix di droghe e alcol.

A rischio alcol il 23% dei giovani

Sono comportamenti a rischio che riguardano soprattutto le fasce dei giovani, d’età compresa tra gli 11 e i 25 anni, come denuncia l’Istituto superiore di Sanità che certifica come ‘a rischio’ il 23% di questi ragazzi. Una situazione su cui dobbiamo intervenire presto, anche considerate le gravi implicazioni in ambito sanitario e psicosociale, a partire dalle assenze e le riduzioni delle prestazioni scolastiche, aggressività e violenza oltre a risvolti pesanti sullo sviluppo cognitivo ed emotivo.

La Proposta di legge e la “Città Sobria”

La mia Proposta di legge, che riflette una battaglia nazionale di Fratelli d’Italia, va nella direzione di sensibilizzare i nostri giovani a un consumo consapevole di alcol, tramite campagne informative, incentivi a Comuni che potranno pregiarsi del titolo di ‘Città Sobria’ se aderiscono a progetti e iniziative sul tema. La proposta di legge va anche verso la direzione di responsabilizzare.

Le sanzioni

Sono previste infatti disposizione sanzionatorie e la misura di partecipazione alla spesa sanitaria nei casi di trasporto in ambulanza effettuato a favore di persone con un tasso alcolemico alto, di almeno 1,5, ed il cui accesso al Pronto Soccorso sia legato proprio a questo stato”. Con l’impegno che le risorse derivanti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria contribuiranno a finanziare gli interventi di contrasto alle dipendenze da alcol nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. È un altro importante impegno che intendo portare a casa – ha concluso Elena Leonardi – dopo i numerosi atti da me presentati in questa legislatura regionale, sempre in linea con la politica nazionale di Fratelli d’Italia, sul contrasto alle mafie, alle droghe e alla necessità di maggiore legalità in vari aspetti della società civile contemporanea”.

20 gennaio 2020