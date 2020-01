Incontro del Centro Nuova Cultura con Padre Bernardo Cervellera di Asianews

Da mesi ormai i mass media ci propongono immagini delle manifestazioni di milioni di persone, soprattutto giovani, che a Hong Kong protestano rivendicando la libertà. Ma cosa sta realmente accadendo in quella terra per noi così lontana? La difesa accanita di tanta gente della sua libertà e quindi del suo futuro non può lasciarci indifferenti perché tocca uno degli aspetti più importanti della vita personale e sociale di ogni uomo.

Per approfondire la conoscenza di questi eventi e capirne le implicazioni con la nostra vita il Centro Nuova Cultura di Macerata organizza per mercoledì 29 gennaio 2020 ,alle ore 21:15, nella sala convegni dell’Hotel Claudiani un incontro dal titolo “HONG KONG. Cosa sta accadendo e come ci riguarda? cui interverrà Padre Bernardo Cervellera, direttore di Asianews.

28 gennaio 2020