Tempi di attesa azzerati? Ovvero la Sanità secondo Cerescioli

38 minuti al cellulare per sentirsi dire… l’esame non è prenotabile nelle Marche!

Quanto vale il tempo del Presidente Luca Ceriscioli non lo sappiamo ma… “Il mio tempo – scrive un lettore – ha un valore che ho buttato via per chiamare il CUP regionale ieri 4 febbraio 2020: ho perso 38 minuti (e m’è andata bene) in attesa da avere risposta dal numero cellulare 0721.1779301 (perché il numero verde è solo per i fissi, che nessuno più possiede), per fortuna che ho un contratto con minuti illimitati! Ho buttato via il mio tempo, perché dopo questa lunga attesa per prenotare una risonanza magnetica urgente mi sento dire che ‘Questo esame non è prenotabile in tutte le Marche, il sistema non mi dà nessuna data, dovrebbe provare a richiamare domani’, stessa risposta che avevo avuto il 17 di gennaio. Ecco lo screenshot delle ultime chiamate a questo numero pesarese, alla faccia delle sbandierate code azzerate e prenotazioni a breve: se si ha tempo di chiamare in continuazione c’è, forse, speranza di beccare qualche posto libero di chi ha deciso di disdire e andare a farsi l’esame presso il privato”.

C’è da dire che la risonanza magnetica in questione necessita a una persona che si è operata per un tumore, per controllare se c’è metastasi: belli i proclami, meno bella è la realtà sulla pelle di chi la vive.

Per cui… tempi di attesa azzerati? Sul cellulare no. Per gli esami invece: rimandati a ddd (data da destinarsi) o sine die, se preferite.

5 febbraio 2020