Incontro pubblico con Luciano Pantanetti de “La città di tutti”

Mercoledì 12 Febbraio, alle ore 21:00, a Macerata presso CaffettOne, in Corso Cairoli, si terrà un incontro pubblico con Luciano Pantanetti, candidato di “La città di tutti”, in corsa per le primarie del centrosinistra finalizzate alla scelta del candidato sindaco di Macerata. I cittadini potranno discutere con lui, tra le altre cose, di efficientamento della pubblica amministrazione, di trasporto pubblico urbano, delle politiche abitative, del recupero degli spazi pubblici e delle aree verdi, della istituzione di un tavolo permanente tra il Comune e l’Università. La cittadinanza è invitata a prendere parte all’appuntamento.

La città di tutti

10 febbraio 2020