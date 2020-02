Macerata, corsi per nuove tecniche di utilizzo della voce 

A Macerata, nel Centro Studi Minerva di corso Cavour, sabato 22 e 29 febbraio c’è una proposta formativa all’avanguardia per sperimentare con nuove tecniche il codice espressivo di comunicazione. Un appuntamento da non perdere!

La voce, elemento essenziale di successo – La nostra voce è un elemento essenziale per il nostro successo. È significante per la nostra immagine, basilare per la nostra credibilità, determinante per negoziare con efficacia. Perfezionare e ingentilire la voce grazie all’utilizzo di intonazioni, buona pronuncia, sfumature e colori agevola la comunicazione e permette di esprimere le corrette emozioni e intenzioni. Monica Sgardi e Solidea Vitali ci accompagneranno in un viaggio attraverso i “colori” della comunicazione, sino a mostrarci in che modo quest’ultima possa farci raggiungere obiettivi particolarmente sfidanti e cambiare concretamente la nostra vita.

Info – Prenotazioni allo 0733.232026

13 febbraio 2020