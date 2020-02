C’è movimento a Treia tra Flash Mob e iniziative future

Venerdì, 14 febbraio 2020 si è tenuta a Treia, nel giorno dedicato a Venere e a San Valentino, l’iniziativa “Stand Up for One Billion Rising” per manifestare contro la violenza sulle donne.

Il Flash Mob – Non passa giorno che tv, radio, web e carta stampata comunichi notizie di violenze sulle donne e non è questione di regione geografica o etnia: per questi tristi avvenimenti tutto il mondo è paese. Un gruppo di persone si è radunato per un simbolico Flash Mob nella treiese piazza della Repubblica esponendo cartelli con scritte significative. Sono stati presenti socie e soci dell’Auser di Treia e di Macerata, capitanati da Antonio Marcucci (presidente dell’Auser provinciale), Catia Castellani, referente delle attività di volontariato, Barbara Rossetti, dell’Associazione Adesso Yoga e diversi altri.

Crescita di consapevolezza – Si sa, la coscienza delle persone deve crescere e si dovrebbe diffondere una consapevolezza che all’essere umano, uomo o donna che sia , deve essere lasciata la libertà di vivere e di esprimersi, senza costrizioni, nel rispetto di se stessi e degli altri. Non se ne può più di sentire certe notizie atroci. La speranza è che queste iniziative possano portare a una nuova coscienza sociale ed umana.

L’assemblea – Dopo il breve “Flash Mob” il gruppo si è radunato nella vicina sede dell’Auser di Treia per condividere sensazioni e consigli sul come creare un clima di pacificazione tra i generi. È seguita l’assemblea annuale di approvazione del bilancio e presentazione dei programmi dell’anno in corso. Sono intervenuti il vicesindaco di Treia, David Buschittari, l’assessore al Bilancio, Ludovica Medei e il consigliere di maggioranza Tommaso Sileoni, con cui c’è stato un proficuo scambio di vedute e di intenti di collaborazione nei reciproci programmi, che per il 2020 si prevedono numerosi e interessanti.

Le iniziative – È stata annunciata la formazione di un gruppo di volontariato per compagnia e assistenza nella Casa di Riposo e nel Reparto Lunga Degenza dell’Ospedale di Treia, che verrà formalizzata in una riunione da tenersi il 21 febbraio 2020, alle ore 21, nella Sala Multimediale del Comune (ex Ipsia in Via Cavour 27). Tra i programmi a seguire sono stati menzionati dal presidente di Auser Treia la partecipazione alla Fiera di San Patrizio con un banchetto culturale, le due giornate della Festa dei Precursori del 25 e 26 aprile, con la partecipazione di diversi ospiti da varie parti d’Italia, etc.

Insomma il 2020 è cominciato così sotto buoni auspici. La comunità di Treia comincia a identificarsi, forse, proprio con quella Comunità Ideale che in tanti sogniamo.

Caterina Regazzi – Paolo D’Arpini di Auser Treia

16 febbraio 2020