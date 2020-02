Mattia Orioli e il Nuovo CDU trovano l’appoggio di due alleati

Presenti alla conferenza stampa del “Nuovo CDU”. insieme con Mattia Orioli. Augusto Ciampechini Coordinatore Regionale “Nuovo CDU”, Anna Capitani per l’Associazione “Frazioni e Centro ricostruiamo Macerata” e Fabio Sebastianelli per il “Popolo della Famiglia”.

Augusto Ciampechini – Apre l’incontro, avvenuto a Macerata nella sede elettorale del Nuovo CDU in via Don Minzoni, Augusto Ciampechini raccontando l’excursus che ha portato il giovane Mattia Orioli verso una costante maturazione e crescita oltre che sul piano umano e personale anche sul piano politico amministrativo: Infatti Ciampechini sottolinea come il partito e Orioli, abbiano costruito in questi anni una piattaforma di ascolto della cittadinanza mediante diverse iniziative, e questo lavoro si è poi concretizzato con proposte per la città, dando quindi un contributo in termini di sostanza, idee e persone.

La conferenza stampa rappresenta un ulteriore passaggio, volto ad allargare l’area, che Mattia Orioli sta cercando con umiltà di mettere insieme, affinché si possa rafforzare l’area Moderata, Cattolica, Popolare e Civica nel Centrodestra maceratese.

Anna Capitani – Su quanto detto, interviene poi Anna Capitani, per le “Frazioni e Centro ricostruiamo Macerata”, che sottolinea come il lavoro fatto insieme a Orioli in questi anni sul territorio, con le numerose iniziative tutte volte a risvegliare la città, con un senso critico ma anche e soprattutto costruttivo, hanno fatto sì che ci si potesse realmente immergere nella discussione politica delle problematiche e prospettive che interessano la città: Per questo motivo l’Associazione sostiene Mattia Orioli e il suo progetto per Macerata.

Fabio Sebastianelli – Sottolinea Fabio Sebastianelli, rappresentante del “Popolo della Famiglia” come si sia trovata una intesa con Orioli e il “Nuovo CDU”, già da un anno, e come insieme si siano svolte alcune iniziative, l’ultima in tema di eutanasia e suicidio assistito. Un incontro, quindi, legato e volto a rafforzare sia i valori di riferimento che ha condividere il progetto portato avanti da Orioli a Macerata.

Mattia orioli – Chiude la conferenza stampa Mattia Orioli, che ringrazia Ciampechini e le due forze a sostegno del suo progetto: “Frazioni e Centro ricostruiamo Macerata” e “Il Popolo della Famiglia”. Afferma che il progetto è aperto a tutti, e che tale idea di alternativa è partita fin da settembre con il convegno “Macerata Libera Macerata”, che vide la partecipazione di tutto il Centrodestra, di cittadini e di alcuni liberi pensatori. L’idea era ed è di costruire una piattaforma di idee sul governo cittadino, volta chiaramente a rafforzare il Centrodestra unito ma anche e soprattutto aperta a tutta la città, affinché si crei una vera e reale alternativa al sistema di governo che sino a ora ha amministrato Macerata. Afferma Mattia Orioli: “Il progetto aggregativo che sto portando avanti, aperto a tutti, è volto a liberare la città dal sistema che la governa ma è anche volto a costruire un’alternativa di governo, che sia quindi libera ma anche forte; e la nostra è una piena disponibilità a lavorare purché insieme si possa raggiungere questo fine comune”.

