Carnevale a S. Severino Marche: sfilate di maschere e gruppi

Piazza Del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino Marche, si animerà per il Carnevale. Domenica prossima (23 febbraio), a partire dalle ore 14, sfilata, premiazione di mascherine e gruppi e tanta musica per un grande appuntamento promosso dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune. Sempre piazza Del Popolo ospiterà anche un’iniziativa organizzata dalle scuole dell’Infanzia nell’ambito del progetto “Tradizionalmente e mondialmente in festa”. I plessi “Cesolo”, “Luzio”, Virgilio”, “Gentili” si ritroveranno per un’ora di divertimento giovedì 20 febbraio dalle ore 10:30 in poi.

18 febbraio 2020