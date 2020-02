Giocatori di “Menghi Macerata” a pranzo da “Lu Spaccittu”

Più di novant’anni di attività e la lunga tradizione lo hanno reso una istituzione, e quest’anno il locale da il nome alle squadre di Prima Divisione, Under 18 e Under 16, a suggellare il legame tra la società biancorossa e la città: stiamo parlando del “Nino Cafè” che oggi, invece, ha salutato i giocatori della Menghi Macerata, la squadra di Serie A, affezionati clienti sia del bar che del ristorante al piano superiore, “Lu Spaccittu”.

Gli schiacciatori Carlo Rossignoli e Andrea Nasari, insieme al centrale Filippo Porcello (in foto di apertura con il titolare Sergio Pettorossi), si sono presi una pausa dagli allenamenti di questa settimana per un pranzo da “Lu Spaccittu”.

Un piacevole modo per recuperare energie in vista dell’amichevole di sabato contro Fano, che si terrà alla Marpel Arena dalle ore 17:00. Prima di lasciare i tre ragazzi al loro pranzo, Sergio Pettorossi ha augurato il suo in bocca al lupo alla squadra, per l’emozionante finale di stagione che aspetta la Menghi Macerata.

21 febbraio 2020