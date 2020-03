Una poesia di Elisa Eötvös, “Sospiro in questo posto”

Un componimento angosciante “Sospiro in questo posto” di Elisa Eötvös, specialmente se letto in questi giorni dominati da una generale preoccupazione; un poesia scritta in tempi non sospetti che è una prefigurazione dell’oggi.

Sospiro in questo posto

Sospiro in questo posto / con fiamme di petto, / mattino rotto che / complotta con astio, / contro i miei desideri. / Il sangue mi scorre / dentro mordendo, / in questo acquitrino / velenoso, / con suoni rotti / e giri di sole, / a bere in me / fino a mezzogiorno, / quando si altera tutto / il cielo e il cuore e la ferita, / e scottata mi riavvolgo in bende / e rimango lì a disperare, senza più / alzare lo sguardo.

Elisa Eötvös

13 maggio 2020