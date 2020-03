Covid19 – Med Store e i nuovi servizi a domicilio a costo zero

In un momento molto difficile a causa del Coronavirus, che non consente piena autonomia negli spostamenti, il gruppo Med Store, Apple Premium Reseller del centro Italia, ha pensato a un modo per essere vicino ai suoi clienti, riducendo al minimo gli spostamenti inutili e offrendo nuovi servizi a domicilio e a costo zero.

Nuovi servizi a domicilio a costo zero – Le novità che vedono in prima linea l’azienda di Sandro e Stefano Parcaroli riguardano il servizio di consegna a casa o la modalità di ritiro e consegna per l’assistenza tecnica, il tutto senza costi ulteriori, offrendo inoltre anche un supporto telefonico attraverso il numero verde a disposizione per ogni necessità dell’utente. I servizi entreranno in vigore da lunedì 23 Marzo con un servizio di consegna a domicilio gratuito per tutti i clienti che acquistano dal sito medstore.it. Inoltre per tutti coloro che abitano in prossimità delle sedi di Macerata, Perugia e Bologna ci sarà l’ulteriore vantaggio della consegna in giornata per gli ordini effettuati entro le ore 12, o, se effettuati dopo tale orario, nelle 24 ore successive. Questi centri saranno i capofila del nuovo servizio, che si estenderà appena possibile anche nelle altre aree coperte dai negozi Med Store.

Assistenza tecnica – Ma le novità non si fermano qui: l’azienda maceratese, mettendo in campo tutta la propria esperienza che gli è valsa il riconoscimento di centro assistenza ufficiale Apple Premium Service Provider, propone un nuovo servizio di assistenza tecnica. Nella volontà di supportare in modo forte tutti i clienti in questa delicata situazione, si potrà usufruire della modalità di ritiro e consegna presso il proprio domicilio, operativa su tutto il territorio italiano e senza alcun costo aggiuntivo per tutti i prodotti Apple che necessitano di assistenza tecnica. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di essere seguiti dallo staff connesso da remoto per aiutarli a risolvere ogni tipo di problema o necessità.

Corsi online per famiglia – Per conoscere meglio i propri dispositivi e saperli usare al pieno delle proprie potenzialità in un mondo che si scopre ormai sempre più digitalizzato, il team di esperti Med Store propone inoltre una serie di corsi online che renderanno più semplice ogni aspetto della vita familiare, dalla gestione degli strumenti digitali nelle mani dei più piccoli alle soluzioni per una efficace didattica a distanza per i docenti ed i ragazzi, fino alle varie possibilità che i prodotti Apple garantiscono ai professionisti per lo Smart Working. I corsi saranno disponibili sul sito, insieme a tanto materiale didattico e multimediale. Tutto questo sarà possibile anche grazie all’apposito numero verde 800.94.54.84 attivo tutta la settimana, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

22 marzo 2020