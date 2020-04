Lezioni online con l’Istituto Musicale N. Biondi di Camerino

Dopo il periodo di difficoltà legato al terremoto l’Istituto Musicale Nelio Biondi di Camerino, che non si è mai arreso continuando la propria attività didattica sotto #ilsismanonfermeràlamusica, in questo anno scolastico era riuscito ad avere un notevole numero di nuovi iscritti e a promuovere nuovi corsi e laboratori, che avrebbero trovato la degna chiusura accademica presso la nuova sede donata dalla ABF di Andrea Bocelli. Nuove iniziative – In un momento storico di grande difficoltà sanitaria ed emotiva come quello che si sta vivendo colpito dall’emergenza del Covid-19, l’istituto musicale Nelio Biondi, chiuso ormai da un mese come tutte le scuole, non si è di nuovo arreso e ha intrapreso nuove iniziative, alcune già iniziate da tempo altre che inizieranno molto presto, volte a riprendere i contatti didattici e umani fra allievi e docenti e le loro rispettive famiglie. Lezioni da remoto – Spiega Vincenzo Correnti , direttore dell’istituto musicale e della banda Città di Camerino: “Abbiamo pensato di attivare un percorso di lezioni in remoto per non interrompere il percorso di studi. Si tratta di una procedura che per l’insegnamento di uno strumento comporta non poche difficoltà, il contatto fra docente e allievo è fisico, l’insegnante deve intervenire soprattutto con gli allievi iniziali manualmente, modificando la posizione delle mani, delle braccia e del busto. Ho tuttavia deciso che non si può aspettare oltre, dobbiamo ristabilire una relazione con i nostri ragazzi, non solamente dal punto di vista didattico, ma anche umano, psicologico e morale. Questo è d’altra parte il ruolo della musica e l’alta professionalità dei miei colleghi si coniuga con la disponibilità totale che ho ricevuto”. Giovani entusiasti – Durante le lezioni tramite piattaforma online, e le altre iniziative e percorsi che saranno rivolti anche a chi non ha potuto aderire alla didattica a distanza, l’aspetto umano quasi prevale su quello artistico e didattico, la sensazione è quella della necessità di trovare un modo per riprendere il filo relazionale con allievi il più delle volte molto giovani. La risposta dei ragazzi è stata fin da subito di grande entusiasmo e partecipazione. Ancora una volta, la musica si fa portatrice di speranza, ottimismo e voglia di crescere tutti insieme. Il messaggio – Alcuni giorni fa tutti gli allievi e le loro famiglie hanno ricevuto una lettera da parte del direttore dell’istituto musicale la quale terminava con questa frase: “Un abbraccio sincero…. quando sarà finita, con rinnovato entusiasmo, vi aspetta una stupenda nuova scuola di musica da inaugurare, tecnologicamente avanzata, dove potremo fare musica di qualunque genere e ci saranno tanti nuovi progetti e corsi musicali ai quali potrete prendere parte. Mi piace ricordarvi le belle parole del grande Andrea Bocelli ‘la musica che verrà suonata in questa scuola ci aiuterà a cantare la vittoria sul Coronavirus’. Non fermiamo la musica adesso”.

12 aprile 2020