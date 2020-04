Il monopattino elettrico è una novità… vecchia di 100 anni!

In questi ultimi mesi è all’attenzione di tutti, anche per il fermo traffico auto che ogni tanto viene attuato, il monopattino elettrico che è, per molti, una novità. Adesso “salgo in cattedra” e dico in latino: “Nihil sub sole novi!” (Niente di nuovo sotto il sole) infatti già più di cento anni fa, ed esattamente nel 1910, i postini dei telegrammi americani, di svariate città degli Stati Uniti, ne erano dotati. La marca di maggior successo fu l’Autoped di Long Island City, New York, il cui mezzo consentiva ai postini di sfrecciare velocemente in mezzo al traffico. E questo, guizzar via nel traffico, fu detto “to scoot” e da tale suono è nata la parola “scooter” che significa, appunto, “schizzar via nel traffico”.

Cesare Angeletti (Cisirino)

13 aprile 2020