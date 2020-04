Macerata, da lunedì si potrà tornare a visitare il Cimitero  

Nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite a livello nazionale riapre i cancelli, lunedì 4 maggio, il cimitero di Macerata. Lo prevede un’ordinanza a firma del dirigente dei “Servizi al cittadino e all’impresa” che stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento e il rispetto rigoroso della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I visitatori dovranno inoltre indossare dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni nazionali per la tutela della salute pubblica. Per le operazioni di sepoltura, infine, è consentito l’accesso ai parenti e ai congiunti del defunto per un massimo di 15 persone mantenendo sempre le condizioni di distanziamento e sicurezza interpersonale.

30 aprile 2020