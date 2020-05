Anche Stefano Calisti partecipa ad “Artisti contro il Coronavirus”

Il pittore maceratese Stefano Calisti aderisce al progetto “Artisti contro il Coronavirus” donando l’opera dal titolo “Ascolta il rosso” per la quale è già possibile effettuare offerte fino al 7 maggio. Anche in questo caso il ricavato andrà interamente devoluto al Comitato di Macerata della CRI.

La motivazione di Calisti – Afferma l’artista: “L’arte ha accompagnato i popoli durante ogni era del mondo, come può un artista non aderire a una iniziativa così importante durante un momento difficile in cui alcune persone sono in prima linea per sconfiggere la pandemia? In uno di quei letti di ospedale potrei esserci anch’io e se mi fossi ammalato sarei stato grato a chi avesse potuto fare qualcosa per me. Per me è un motivo di orgoglio e un grande piacere, quindi per la Croce Rossa non potevo dire di no!”.

L’opera donata – L’opera donata da Stefano Calisti è intitolata “Ascolta il rosso”; è di dimensioni 18×24 cm per il dipinto e di 36×42 con la cornice; la tecnica utilizzata è materico su juta.

Oltre 60 artisti – Motivazioni che si affiancano a quelle che hanno spinto alla partecipazione un lunghissimo elenco di personalità marchigiane e non solo, ben oltre sessanta (ma si tratta di un numero provvisorio), che dal 16 aprile hanno consentito di avviare l’asta di solidarietà ancora in corso.

Una immagine appesa al muro… – Per Calisti è importante ribadire, soprattutto durante questo periodo caratterizzato da varie limitazioni, l’incidenza dell’arte sulla vita dell’uomo: “Pensate per un istante cosa sarebbe il mondo senza l’arte, senza le grandi opere che conosciamo e che abbiamo ammirato in una grande città. Immaginate, in un momento così buio come quello che stiamo passando, di restare dentro le vostre case senza una immagine appesa al muro. Non avremmo avuto nessuna consolazione e neppure conosciuto, tramite la bellezza di un’opera, il suo messaggio di salvezza per il mondo”.

Un pensiero per Ugo – Infine, un pensiero a un artista venuto a mancare troppo presto. Ricorda commosso Calisti: “Ero amico di Ugo Caggiano, ho avuto modo di condividere con lui la passione per la musica, perfino suonando insieme da ragazzi nello stesso locale. Ugo è stato un artista sincero, con la “A” maiuscola. Davvero un artista sincero e molto raffinato”.

Come partecipare all’asta – Per effettuare offerte o mettere in palio un’opera, scrivere ad artisticontroilcoronavirus@gmail.com. Le opere in palio sono consultabili sia su Facebook alla pagina “Artisti contro il coronavirus”, che sul portale artisti-contro-il-coronavirus.jimdosite.com.

