Vuoi leggere? A San Severino ti portano il libro a casa

Con la volontà di continuare a proporre nuovi servizi in modalità smart-working, la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino Marche ha attivato il servizio “Just read – biblioteche a domicilio”, per stare ancora più vicino agli utenti e soddisfare la loro richiesta di libri.

“Just read” si rivolge a chi già frequenta la nostra biblioteca “Antolisei” ma anche a chi non la conosce ancora, a chi ne ha bisogno, a chi è impossibilitato a uscire di casa, agli anziani ma, soprattutto, a chi non ha dimestichezza con la lettura digitale.

L’Assessorato alla Cultura e i responsabili della Biblioteca comunale si sono organizzati con in modalità smart-working, per continuare a proporre il servizio di prestito e consultazione libri e altri materiali culturali disponibili e per non far sentire soli i propri utenti cercando di offrire loro contenuti e iniziative a distanza, nella consapevolezza che un libro sia un genere di prima necessità.

Chi è interessato al servizio può scrivere una mail a: biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it o chiamare il numero:

0733-641313 (possibilmente dalle ore 10 alle 12). Se il libro è disponibile sarà recapitato direttamente a casa nel giro del tempo necessario, naturalmente col rispetto delle dovute misure di sicurezza.

L’intenzione è quella di rendere continuativo questo servizio, anche al di là del tempo dell’emergenza Covid-19, per arricchire con una nuova proposta i servizi culturali offerti ai cittadini settempedani e non solo.

5 maggio 2020