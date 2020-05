A San Severino Marche salta il tradizionale raduno delle 500

Quest’anno la bella piazza sanseverinate non ospiterà la gioiosa e coloratissima carovana delle mitiche Fiat 500, l’emergenza sanitaria da Covid-19 fa saltare il tradizionale raduno di auto in piazza del Gruppo Amatori 500, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo fine settimana, ma gli appassionati delle mitiche nonnine di casa Fiat non si sono danno per vinti e decidono di far battere il loro grande cuore per un importante gesto di solidarietà.

Domenica prossima, 10 maggio, il presidente del gruppo, Giovanni Cavallini, insieme ai membri di altri quattro o cinque equipaggi arriverà in corteo fino in piazza Del Popolo per consegnare mascherine di protezione al sindaco, Rosa Piermattei, destinandole alla Protezione Civile comunale e agli altri enti e strutture che ne dovessero aver bisogno per fronteggiare il Coronavirus.

7 maggio 2020