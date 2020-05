In Regione c’è chi si preoccupa per gli ambulanti

“Si sta ipotizzando in questi giorni la riapertura di alcune attività per il prossimo 18 maggio. In quest’ottica ritengo che debba essere inserita anche la categoria del commercio ambulante – afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi – un mondo che coinvolge migliaia di addetti ai lavori e che viene spesso dimenticato. Per questo rivolgo un appello alla Regione Marche affinché si attivi al più presto per dare delle risposte a questo settore che sta soffrendo in maniera non indifferente il lockdown. Sarebbe importante ora predisporre delle linee guida chiare rivolte sia al mondo del commercio ambulante marchigiano sia alle amministrazioni locali che poi avranno il compito di attuarle e confrontarsi con la categoria nell’organizzazione delle piazze. Con tutte le precauzioni necessarie, le dovute distanze e l’adozione dei dispositivi utili per svolgere l’attività lavorativa in sicurezza, c’è anche da considerare che il commercio ambulante si svolge prevalentemente all’aperto e garantisce per sua natura una maggiore sicurezza e fattibilità. Presenterò una mozione al consiglio regionale con la speranza che venga discussa quanto prima per impegnare la Regione a ragionare in questi termini e permettere una rapida ripresa del settore del commercio ambulante che da settimane sta cercando di far sentire la propria voce”.

7 maggio 2020